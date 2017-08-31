В Ярославль едет ревизор: как в области готовятся к приезду Путина

1 сентября в России День знаний. Традиционно в этот день президент Владимир Путин общается со школьниками и студентами. В этом году, как сообщил "Коммерсант", Путин может провести открытый урок в одной из школ в Ярославской области.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова побывала в селе Туношна Ярославской области, где ожидают визит президента.

Новый корпус единственной в селе школы не могли достроить с 2011 года. В старом здании школы, построенном ещё до революции, ученикам не хватало мест.

После новости о приезде президента здесь в спешке кладут дорогу, выравнивают землю и стелят газон.

В само здание школы корреспондента Би-би-си не пустил начальник по безопасности, пригрозив доложить о произошедшем ФСБ. Однако в окне первого этажа было видно, что в школе также трудятся рабочие.

По словам рабочих, которые занимаются благоустройством территории и отделкой школы, несколько дней назад им велели все срочно доделать.

В приёмной главы села Натальи Печаткиной Би-би-си сказали, что ее нет на месте. "Она в школе, проверяет работы. Приедет не приедет [Путин] точно не знаем, но все готовятся", - сказала сотрудница сельской администрации.