Искусственный интеллект против человека: кто победит?

Роботы становятся частью нашей жизни. Некоторую работу машины с искусственным интеллектом уже делают не хуже, чем человек.

Например, в Японии робота научили проводить буддистские погребальные церемонии. А в США уже несколько месяцев несет дежурство робот-охранник, который может прогнозировать преступления.

Китай, по данным Голдман Сакс, уже через пару лет обгонит США в сфере искусственного интеллекта и роботизации экономики, пишет CNBC.

Что может искусственный интеллект сейчас и чего ждать от него в будущем?

Русская служба Би-би-си попытались найти ответ на эти вопросы.