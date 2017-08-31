ТВ-новости: российский военный под судом на Украине
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ТВ-новости: российский военный под следствием на Украине

  • 31 августа 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 31 августа:

  • Ураган ушел - последствия остались. На химическом заводе в Хьюстоне прогремело два взрыва.
  • В Киеве судят украинских военных, которые принесли присягу России. Александра Баранова оставили под арестом.
  • К ним едет ревизор. Как деревня в Ярославской области готовится к визиту президента Путина.
  • Гибель Дианы 20 лет спустя. Британия вспоминает "народную принцессу".

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