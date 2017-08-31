ТВ-новости: российский военный под следствием на Украине

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 31 августа:
- Ураган ушел - последствия остались. На химическом заводе в Хьюстоне прогремело два взрыва.
- В Киеве судят украинских военных, которые принесли присягу России. Александра Баранова оставили под арестом.
- К ним едет ревизор. Как деревня в Ярославской области готовится к визиту президента Путина.
- Гибель Дианы 20 лет спустя. Британия вспоминает "народную принцессу".