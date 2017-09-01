ТВ-новости: Техас подсчитывает убытки от урагана

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 1 сентября:
- Дорогостоящий ураган. Техас оправляется после стихийного бедствия, которое обойдется в миллиарды долларов.
- Испытание для президента. Сможет ли Эммануэль Макрон провести трудовую реформу?
- Сыграть Чайковского на автомате. Способны ли роботы заменить человека?
- Как прожить вместе долго и счастливо? Своими рецептами поделились супруги, которые прожили в браке более 30 лет.