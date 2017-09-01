ТВ-новости: Техас подсчитывает убытки
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ТВ-новости: Техас подсчитывает убытки от урагана

  • 1 сентября 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 1 сентября:

  • Дорогостоящий ураган. Техас оправляется после стихийного бедствия, которое обойдется в миллиарды долларов.
  • Испытание для президента. Сможет ли Эммануэль Макрон провести трудовую реформу?
  • Сыграть Чайковского на автомате. Способны ли роботы заменить человека?
  • Как прожить вместе долго и счастливо? Своими рецептами поделились супруги, которые прожили в браке более 30 лет.

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