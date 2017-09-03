"Мы джихад будем делать!": акция у посольства Мьянмы в Москве

В воскресенье на Большой Никитской улице у посольства Мьянмы несколько сотен мусульман провели акцию в поддержку единоверцев, преследуемых в этой стране.

Полиция перекрыла улицу, но не вмешивалась. На месте дежурили сотрудники ОМОНа и Росгвардии.

Участники акции рассказали корреспонденту Русской службы Би-би-си Сергею Горяшко, что протестуют против убийств мусульман-рохинджа.

Против преследования мусульман ранее высказался глава Чечни Разман Кадыров.

Ранее правозащитники рассказали о том, что в Мьянме сожжены несколько сотен домов местных мусульман в штате Ракхайн.

Власти Мьянмы говорят, что в этом районе проходит контртеррористическая операция после нападения вооруженных групп мусульман-рохинджа на полицейских.