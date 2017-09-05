Рэп для папы: монахини готовятся к визиту Франциска

К визиту папы римского Франциска в Колумбию монахини записали песню в стиле рэп. Они проповедуют посредством видеоклипов, онлайн радио и песен.

Папа римский Франциск посетит Колумбию 6-11 сентября. Он побывает в четырех городах страны.

В Колумбии больше полувека продолжался вооруженный конфликт между проправительственными силами и леворадикальной группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (ФАРК,), он унес жизни 220 тысяч человек.

В 2016 году власти страны и радикалы заключили мирное соглашение.

Президент страны Хуан Мануэль Сантос получил нобелевскую премию мира.