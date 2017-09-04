Ждем фото на тему: "Сладкое"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Следующая тема - "Сладкое"

Каждую неделю мы предлагаем читателям присылать фотографии на определенную тему. Сейчас мы ждем снимки на тему "Сладкое".

Как вам видится эта тема?

Просим присылать нам только фотографии, сделанные лично вами, в высоком разрешении. Подписывайте ваши работы, чтобы мы могли указать ваше имя на фото.

Ждем снимки на имейл yourpicsrussian@bbc.co.uk

Пожалуйста, не забудьте сопроводить фотографию небольшим комментарием. Что на ней изображено? Какая история связана с этим снимком? Будем признательны, если вы напишите об этом пару слов прямо в электронном письме.

Вот несколько примеров предыдущих галерей из фотографий читателей: "С высоты птичьего полета", "Краски лета", "Квадрат", "Холод", "Бабушки".

Другие темы, на которые мы ждем фотографии:

"Сладкое" - 7 сентября

- 7 сентября "Темная сторона" - 14 сентября

Вы можете отправить ваши снимки по электронной почте на yourpicsrussian@bbc.co.uk

Не забудьте указать ваше имя, место вашего проживания и дайте короткое описание вашей фотографии. В теме сообщения укажите: "Сладкое", "Темная сторона".

Снимки будут опубликованы на сайтах Всемирной службы Би-би-си в рамках проекта. Подробнее об условиях использования ваших снимков можно прочитать здесь. Копирайт остается за автором.

И наконец, делая снимки, пожалуйста, не подвергайте опасности себя и других и не нарушайте закон.