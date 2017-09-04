ТВ-новости: каким будет новый парламент Германии
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ТВ-новости: каким будет новый парламент Германии?

  • 4 сентября 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 4 сентября:

  • Северная Корея провела очередное ядерное испытание. Сможет ли мир остановить Пхеньян мирными средствами?
  • Выборы в парламент Германии: ни ультраправые, ни прокремлевские партии не ожидают существенного прорыва. Почему изменилась политическая обстановка в стране?
  • Мусульмане Чечни выступили в поддержку своих единоверцев в Мьянме. Что происходит с мусульманами-рохинджа, и почему их преследует правительство страны.

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