ТВ-новости: каким будет новый парламент Германии?

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 4 сентября:
- Северная Корея провела очередное ядерное испытание. Сможет ли мир остановить Пхеньян мирными средствами?
- Выборы в парламент Германии: ни ультраправые, ни прокремлевские партии не ожидают существенного прорыва. Почему изменилась политическая обстановка в стране?
- Мусульмане Чечни выступили в поддержку своих единоверцев в Мьянме. Что происходит с мусульманами-рохинджа, и почему их преследует правительство страны.