Германия: нужно ли властной элите бояться ПЕГИДА?

Антииммигрантское движение ПЕГИДА по-прежнему собирает значительное число своих сторонников на демонстрациях в Германии, однако в преддверии всеобщих выборов в бундестаг политическая погода в стране изменилась.

Правящая партия ХДС во главе с Ангелой Меркель, ужесточив свою политику в отношении мигрантов, остается лидером опросов общественного мнения.

Сможет ли ПЕГИДА провести в бундестаг достаточное число депутатов, чтобы иметь возможность влиять на политику правительства?

Репортаж корреспондента Русской службы Би-би-си Юри Вендика.