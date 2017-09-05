ТВ-новости: США хотят изолировать Пхеньян, а Китай - договориться

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 5 сентября:
- Как остановить Пхеньян? США предлагают новые санкции, а Пекин - очередные переговоры.
- Как отцу из Дагестана удалось вернуть дочерей, оказавшихся на территории, захваченной боевиками ИГ.
- Герцог и герцогиня Кембриджские выиграли процесс о вторжении в частную жизнь, но не создали прецедента. Осужденные отделались небольшим штрафом.
- В в чем секрет долголетия? Теннисист на десятом десятке решил заняться профессиональным спортом.