ТВ-новости: США хотят КНДР изолировать, а КНР - договариваться
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ТВ-новости: США хотят изолировать Пхеньян, а Китай - договориться

  • 5 сентября 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 5 сентября:

  • Как остановить Пхеньян? США предлагают новые санкции, а Пекин - очередные переговоры.
  • Как отцу из Дагестана удалось вернуть дочерей, оказавшихся на территории, захваченной боевиками ИГ.
  • Герцог и герцогиня Кембриджские выиграли процесс о вторжении в частную жизнь, но не создали прецедента. Осужденные отделались небольшим штрафом.
  • В в чем секрет долголетия? Теннисист на десятом десятке решил заняться профессиональным спортом.

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