ТВ-новости: у паралимпийцев из России появился шанс выступить в Южной Корее
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ТВ-новости: у паралимпийцев из России появился шанс выступить в Южной Корее

  • 6 сентября 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 6 сентября:

  • Международный паралимпийский комитет частично снял запрет с российских спортсменов. Насколько реален предоставленный им шанс?
  • Ураган Ирма вызвал масштабные разрушения на островах Карибского моря. Теперь на его пути побережье США.
  • Что ждет беженцев-мусульман в Бангладеш? Правозащитные организации говорят о гуманитарной катастрофе, а Мьянма не признает ответственности.
  • Что погубило молодых и здоровых кашалотов? Ученые говорят, что виновником могла оказаться повышенная солнечная активность.

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