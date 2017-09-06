ТВ-новости: у паралимпийцев из России появился шанс выступить в Южной Корее

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 6 сентября:
- Международный паралимпийский комитет частично снял запрет с российских спортсменов. Насколько реален предоставленный им шанс?
- Ураган Ирма вызвал масштабные разрушения на островах Карибского моря. Теперь на его пути побережье США.
- Что ждет беженцев-мусульман в Бангладеш? Правозащитные организации говорят о гуманитарной катастрофе, а Мьянма не признает ответственности.
- Что погубило молодых и здоровых кашалотов? Ученые говорят, что виновником могла оказаться повышенная солнечная активность.