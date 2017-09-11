"Свобода Украины важнее моей": Саакашвили выступил во Львове

На вопрос о том, считает ли Михаил Саакашвили законным "прорыв" через границу, политик ответил: "Мы вели себя абсолютно законно каждую минуту".

Вечером 10 сентября экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили пересек границу Украины. На следующий день во Львове он встретился с журналистами.

Президент Украины Петр Порошенко назвал случившееся преступлением. "Это вопрос национальной безопасности государства, и мне все равно, кто нарушает государственную границу - боевики на востоке или политиканы на западе", - сказал Порошенко.

Саакашвили также рассказал, чем планирует заниматься дальше.

Политик планирует объехать регионы страны, чтобы "объединяться с отдельными людьми и политическими силам". Своей целью он называет установление демократии на Украине, а также свержение "диктата олигархов".

Власти Украины лишили Михаила Саакашвили гражданства в июле 2017 года. В данный момент он не имеет гражданства ни одной страны мира.