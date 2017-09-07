ТВ-новости: фейковый привет из России?
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ТВ-новости: фейковый привет из России?

  • 7 сентября 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 7 сентября:

  • Компания Facebook сообщила о фейковых аккаунтах из России, покупавших политическую рекламу в соцсети во время избирательной кампании в США. Доказывает ли это вмешательство Москвы в американские выборы?
  • Ураган "Ирма" принес катастрофические разрушения на острова Карибского моря. Жителям не хватает самого необходимого.
  • Власти Мьянмы утверждают, что в ряды мусульман-рохинджа проникли исламские боевики, которые и виновны в насилии. Исход мусульман в Бангладеш продолжается.
  • И как спасти умирающую деревню в швейцарских Альпах? В ней живет всего 16 человек, почти все - пенсионеры.

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