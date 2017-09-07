ТВ-новости: фейковый привет из России?

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 7 сентября:
- Компания Facebook сообщила о фейковых аккаунтах из России, покупавших политическую рекламу в соцсети во время избирательной кампании в США. Доказывает ли это вмешательство Москвы в американские выборы?
- Ураган "Ирма" принес катастрофические разрушения на острова Карибского моря. Жителям не хватает самого необходимого.
- Власти Мьянмы утверждают, что в ряды мусульман-рохинджа проникли исламские боевики, которые и виновны в насилии. Исход мусульман в Бангладеш продолжается.
- И как спасти умирающую деревню в швейцарских Альпах? В ней живет всего 16 человек, почти все - пенсионеры.