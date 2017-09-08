ТВ-новости: ураганы - чаще, больше, мощнее

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 7 сентября:
- В Мексике произошло сильнейшее за последнее столетие землетрясение. Ученые предупреждают о возможности повторных толчков, а пострадавшие районы подсчитывают потери.
- Откуда берутся ураганы? Почему "Ирма" накопила такое огромное количество разрушительной энергии? Объясняет научный обозреватель Би-би-си.
- Мигранты из Африки, добравшиеся до Средиземного моря, часто попадают в чудовищные условия. Репортаж Би-би-си из центра временного содержания в Ливии.
- И как океаническая живность страдает от человеческой неряшливости: океаны забиты пластиком, который не гниет и не дает животным и рыбам нормально жить.