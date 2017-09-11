ТВ-новости: прорыв Саакашвили

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 11 сентября:
- Михаил Саакашвили прорвался на территорию Украины, а Петр Порошенко назвал это преступлением. Как разрешится противостояние двух президентов, бывшего и действующего?
- "Ирма" добралась до Флориды. Какой ущерб стихия нанесла США и Кубе?
- По путинским местам Дрездена. Что вспоминают и что знают о бывшем офицере КГБ его германские почитатели? Наш корреспондент отправился на экскурсию.