"На улицах были танки, в ответ мы получили :-) " - интервью изобретателя смайлика

19 сентября 1982 года доктор Скотт Фалман из университета Карнеги - Меллон в Питтсбурге отправил в электронном письме знак ":-)". Тогда он еще не знал, что его станут использовать во всем мире.

Как рассказал Скотт Фалман, первый смайлик из России он получил в 1991 году во время путча. "Мы посылали своим друзьям сообщения, все ли с ними в порядке, и в ответ приходили смайлики. Это было круто," - рассказывает американец.

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