ТВ-новости: зачем Турции российские С-400?

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 12 сентября:
- Турция собирается покупать противоракетные комплексы в России. Имеет ли это военный смысл, и можно ли их будет совместить с вооружениями НАТО?
- ООН ввела новые санкции против Северной Кореи. Заставят ли они лидера КНДР отказаться от ядерной программы?
- Во Франции началась масштабная забастовка. Удастся ли президенту Макрону реформировать законы о труде, которые не удавалось изменить его предшественникам?
- Каким видели будущее комсомольцы шестидесятых и нынешняя молодежь? Разные цели и разные герои, но лишь бы не было войны.