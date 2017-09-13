Депутат Елена Драпеко потребовала показать скандальный фильм Алексея Учителя "Матильда" в Госдуме до официальной премьеры. Другие депутаты, в частности Ирина Роднина, обратились в ФСБ и МВД с просьбой проверить организации, которые выступали против показа картины.

В январе 2017 года организация "Христианское государство - Святая Русь" направила в российские киносети требования не показывать "Матильду" под угрозой поджога кинотеатров.

Депутат Наталья Поклонская, также активно выступающая против показа фильма, заявила, что не поддерживает "экстремистские высказывания и насилие",