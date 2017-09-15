ТВ-новости: почему НАТО опасается учений "Запад-2017"

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 15 сентября:
- Теракт в лондонском метро: полиция ищет лиц, причастных к взрыву. Почему в качестве цели был выбран ничем не примечательный район западного Лондона?
- Командующий НАТО утверждает, что у Запада есть все основания беспокоиться по поводу российских маневров "Запад-2017". Россия упрекает альянс в искусственном нагнетании обстановки.
- Как изменился расклад сил в Сирии после вступления в конфликт России два года назад. Репортаж корреспондента Би-би-си из Латакии.
- Евгений Касперский отверг обвинения в тесных связах с правительством России и сказал, что конфликты между американскими и российскими властями на руку "плохим парням".