Селфи на Генассамблее ООН: дочь Алиева фотографировалась во время речи отца

Дочь президента Азербайджана Лейла Алиева сделала селфи во время выступления отца на Генассамблее ООН.

Когда Ильхам Алиев рассказывал с трибуны ООН о Нагорном Карабахе и назвал президента Армении "военным преступником", его жена и старшая дочь переглядывались и улыбались. Затем Лейла Алиева сделала несколько снимков селфи с удивлением на лице.

За поведением дочери азербайджанского президента могли наблюдать участники заседания, поскольку оно транслировалось на экране.

В ходе выступления в Нью-Йорке Алиев отметил, что подвижек в мирном урегулировании карабахского конфликта сейчас нет, и призвал ввести санкции против Армении.