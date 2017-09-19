В Москве открыли памятник Михаилу Калашникову

В Москве прошла торжественная церемония открытия памятника Михаилу Калашникову - создателю известных во всем мире автоматов.

В своей речи министр культуры Владимир Мединский назвал автоматы Калашникова "культурным брендом России". А Сергей Чемезов - глава компании "Ростех", куда теперь входит концерн "Калашников", - назвал АК "символом надежности".

Автор монумента Салават Щербаков уже известен москвичам. Именно он создал памятник князю Владимиру, который на фоне долгих споров установили возле Кремля на Боровицком холме.

"Оружие, защита отечетсва - это один из символов России", - сказал Щербаков Би-би-си.

Автомат Калашникова - самое распространенное оружие в мире. За 60 лет, которые прошли с момента создания первого автомата, в мире изготовили около 70 миллионов АК разных модификаций.

Автоматы Калашникова состоят на вооружении не только в России, но и в десятках других стран.