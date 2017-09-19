ТВ-новости: Трамп в ООН - досталось всем

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 19 сентября:
- Дональд Трамп впервые выступил на генассамблее ООН и раздал всем сестрам по серьгам: и Ирану, и России, и Китаю, но больше всех - Северной Корее.
- Лидер Мьянмы отрицает несправедливое отношение к мусульманам рохинджа, тогда как правозащитники утверждают, что правительство страны ведет этническую чистку. Нападения на деревни мусульман продолжаются.
- Как эмодзи изменили нашу жизнь? Создатель смайлика поговорил с Русской службой Би-би-си и рассказал, как ему пришла в голову эта замечательная идея.
- Лондонская неделя моды. Взгляд из-за кулис. На изнанку гламура посмотрел наш видеоблогер Бен Тавенер.