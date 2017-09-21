ТВ-новости: спасатели в Мексике ищут выживших под завалами
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ТВ-новости: спасатели в Мексике ищут выживших под завалами

  • 21 сентября 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 21 сентября:

  • Южная Корея не хочет коллапса КНДР, а президент США заявил о возможном введении новых санкций в отношении Пхеньяна.
  • Достать из-под обломков. Спасатели в Мексике ищут выживших после землетрясения.
  • Политический хип-хоп. Самая молодая партия в списке готовится к выборам в Германии.
  • Гей-прайд в Белграде: премьер ЗА, но смогут ли помешать консервативные христиане?

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