Женщины Северного Кавказа попросили вернуть детей, попавших в ИГ

В московском представительстве Чечни прошла встреча с женщинами, чьи дети и внуки против воли оказались в Сирии и Ираке - на территории, подконтрольной "Исламскому государству" (организация запрещена в России).

Большая часть женщин рассказывает, что их дочери поехали с мужьями и детьми на отдых в Турцию и не вернулись. Многие потеряли связь с близкими и не знают, где те находятся.

Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова говорит, что к правозащитникам Чечни обратились около 500 женщин, чьи родственники пропали в зоне боевых действий в Сирии и Ираке.

Сейчас в базе данных комиссии по возвращению детей из зон боевых действий числится 445 детей из России, более 100 из них младше трех лет.

Возвращением россиян занимается МИД России, детский омбудсмен Анна Кузнецова, а также главы Чечни и Дагестана. Детей и женщин ищут в лагерях, тюрьмах и приютах Сирии и Ирака.

По разным данным, чеченских властей, за последние три месяца из Сирии и Ирака в Россию были возвращены, по разным данным, 14 или 16 детей и четыре женщины.