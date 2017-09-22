ТВ-новости: к чему приведет словесная война Трампа и Кима?
Media playback is unsupported on your device

ТВ-новости: к чему приведет словесная война Трампа и Кима?

  • 22 сентября 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 21 сентября:

  • "Психически неуравновешенный" против "человека-ракеты". Северная Корея продолжила обмен резкими заявлениями с США.
  • Джихад вместо теории эволюции. В школьную программу в Турции внесли изменения, вызвавшие недовольство учителей и родителей.
  • Ангела Меркель считает себя успехом для Германии, но для всей ли? Репортаж из бывшего ГДР накануне парламентских выборов.
  • Жители Амстердама против бюджетных туристов. Город недоволен наплывом любителей повеселиться.

Похожие темы