ТВ-новости: к чему приведет словесная война Трампа и Кима?

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 21 сентября:
- "Психически неуравновешенный" против "человека-ракеты". Северная Корея продолжила обмен резкими заявлениями с США.
- Джихад вместо теории эволюции. В школьную программу в Турции внесли изменения, вызвавшие недовольство учителей и родителей.
- Ангела Меркель считает себя успехом для Германии, но для всей ли? Репортаж из бывшего ГДР накануне парламентских выборов.
- Жители Амстердама против бюджетных туристов. Город недоволен наплывом любителей повеселиться.