ТВ-новости: что ждет Германию после выборов

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 25 сентября:
- Результаты выборов в Германии назвали политическим землетрясением. Что может измениться во внутренней и внешней полтике страны?
- Иракские курды голосуют за независимость, но власти в Багдаде этот референдум не признают. Приведет ли это голосование к еще одному вооруженному конфликту в регионе?
- Дональд Трамп распространил запрет на въезд в США еще на три страны. За бортом оказались Венесуэла, КНДР и Чад.
- Жители и ученые Индонезии готовятся к извержению вулкана Агунг. Оно еще не началось, но признаки тревожные.