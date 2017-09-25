ТВ-новости: что ждет Германию после выборов
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ТВ-новости: что ждет Германию после выборов

  • 25 сентября 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 25 сентября:

  • Результаты выборов в Германии назвали политическим землетрясением. Что может измениться во внутренней и внешней полтике страны?
  • Иракские курды голосуют за независимость, но власти в Багдаде этот референдум не признают. Приведет ли это голосование к еще одному вооруженному конфликту в регионе?
  • Дональд Трамп распространил запрет на въезд в США еще на три страны. За бортом оказались Венесуэла, КНДР и Чад.
  • Жители и ученые Индонезии готовятся к извержению вулкана Агунг. Оно еще не началось, но признаки тревожные.

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