ТВ-новости: письма из Белого дома

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 26 сентября:
- Пхеньян пригрозил, что будет сбивать американские военные самолеты даже за пределами своей территории, Вашингтон посоветовал не говорить ерунды. Очередной виток напряжения на Корейском полуострове.
- Ближайшие соратники президента Трампа пользовались личными имейлами для рабочей переписки. Ровно за это Трамп требовал отправить Хиллари Клинтон в тюрьму. А что делать с родственниками?
- Почему земляки Ангелы Меркель решили отдать свои голоса ультраправым? Чем вызвано недовольство жителей восточной части страны?
- И необычный взгляд на революцию 17-го года, Тунгусский метеорит и историю музыки. Грандиозный перформанс в центре Лондона глазами нашего обозревателя.