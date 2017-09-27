Опаленные солнцем: НАСА бросит $1,5 млрд на ветер

Американцы готовят к запуску космический аппарат Parker Solar Probe. Он стартует следующим летом и в 2024 году приблизится к Солнцу.

Зонд, названный в честь пионера исследований солнечного ветра, американского физика Юджина Паркера, призван побить все рекорды и подлететь к звезде на 6,4 млн км.

Аппарат и запуск обойдутся в 1,5 млрд долларов.

НАСА рассчитывает, что космическая одиссея позволит лучше понять природу и закономерности космической погоды, которую определяет поток частиц с поверхности Солнца, именуемый солнечным ветром.