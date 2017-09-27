ТВ-новости: бои в "столице" ИГ

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 27 сентября:
- Жизнь в последнем оплоте "Исламского государства". Съемочная группа Би-би-си побывала в Ракке. ("Исламское государство" запрещено в России)
- На Украине взорвался склад боеприпасов. В чем причина, и была ли эта авария случайностью?
- Саудовская Аравия разрешила женщинам сесть за руль. Можно ли надеяться, что это станет первым шагом в расширении их прав?
- В Москву приехали две английские футбольные команды. Удалось ли российским властям показать, что они могут справиться как с наплывом иностранных болельщиков, так и с поведением своих собственных?