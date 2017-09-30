Тунгусский метеорит и Стивен Фрай в перформансе о Русской революции

100-летие революции везде отмечают по-разному. Живущий в Берлине российский художник Вадим Захаров устроил в Лондонской галерее Whitechapel грандиозный перформанс под названием "Тунгусский метеорит. История шагает по столу".

Предшествующее революции десятилетие художник рассматривает сквозь призму культуры и в первую очередь музыки. Рассматривает с помощью ироничной книги знаменитого британского актера Стивена Фрая "Неполная и окончательная история классической музыки".

На перформансе побывал обозреватель Русской службы Би-би-си Александр Кан.