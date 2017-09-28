ТВ-новости: сходить поесть в соседнюю страну

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 28 сентября:
- Встреча президентов России и Турции: какие цели преследуют оба лидера и до какой степени их уверения во взаимной дружбе искренни?
- Венесуэльцы бегут в соседние страны, пытаясь избежать нехватки продовольствия и галопирующей инфляции. Но что ждет их у соседей?
- Умер основатель журнала Playboy. Чем он запомнится, кроме бурных вечеринок и обилия женщин?
- И легко ли иностранцу устроиться в британской системе здравоохранения? Подробности выяснял наш видеоблогер Бен Тавенер на примере русскоговорящих врачей.