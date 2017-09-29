"ВИЧ только у наркоманов?": неловкие вопросы о ВИЧ

"ВИЧ бывает только у геев и наркоманов? ВИЧ - это скорая смерть?" ВИЧ-положительные люди рассказывают, как живут с диагнозом.

"Неловкие вопросы" - постоянная рубрика на сайте Русской службы Би-би-си. Мы выбираем забавные и нелепые реплики, которые часто слышат люди, в чем-то не похожие на других, и просим гостей честно на них ответить.

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