ТВ-новости: референдум в Каталонии, который никто не признал
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ТВ-новости: референдум в Каталонии, который никто не признал

  • 2 октября 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 2 октября:

  • Стрельба на концерте в Лас-Вегасе: что известно о Стивене Паддоке, убившем не менее 50 человек, и почему американцы не готовы расстаться с огнестрельным оружием, невзирая на жертвы.
  • Власти Каталонии утверждают, что могут начать процесс отделения от Испании, Еврокомиссия и Мадрид с ними не согласны. День голосования привел к массовым столкновениям полиции и сторонников независимости.
  • Правительство Венгрии утверждает, что Джордж Сорос хочет наводнить страну мигрантами и навсегда ее изменить. Зачем понадобились национальные консультации по этому вопросу?

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