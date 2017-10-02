ТВ-новости: референдум в Каталонии, который никто не признал

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 2 октября:
- Стрельба на концерте в Лас-Вегасе: что известно о Стивене Паддоке, убившем не менее 50 человек, и почему американцы не готовы расстаться с огнестрельным оружием, невзирая на жертвы.
- Власти Каталонии утверждают, что могут начать процесс отделения от Испании, Еврокомиссия и Мадрид с ними не согласны. День голосования привел к массовым столкновениям полиции и сторонников независимости.
- Правительство Венгрии утверждает, что Джордж Сорос хочет наводнить страну мигрантами и навсегда ее изменить. Зачем понадобились национальные консультации по этому вопросу?