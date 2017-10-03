Лас-Вегас: из чего стрелял Стивен Паддок и где он взял оружие?

На записях, сделанных очевидцами расстрела участников фестиваля в Лас-Вегасе, отчетливо слышны множественные выстрелы, идущие с высокой частотой.

Это порождает множество вопросов, так как приобрести полностью автоматическое оружие в США довольно затруднительно.

Эксперт по огнестрельному оружию Майкл Бушар комментирует аудиозапись с места проишествия.

В прошлое воскресенье в результате стрельбы, открытой 64-летним Стивеном Паддоком по участникам фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе, были убиты, по последним данным, 59 человек, еще 527 были ранены.