Недавно стало известно, что герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка.

Принца Джорджа и прицессу Шарлотту Кейт Миддлтон родила в частном крыле "Линдо" больницы святой Марии на западе Лондона, и ожидается, что и третий королевский отпрыск появится на свет в этой больнице.

Но не всем по карману рожать в таком роддоме.

Автор #Londonблог и видеоблогер Русской службы Би-би-си Бен Тавенер сравнивает, как рожают в частной и государственной системах здравоохранения в Британии, с помощью второй Кейт - русскоговорящей британки Кейт Пивор - и недавно родившей в "Линдо" мамой Ольгой Молокиной.

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