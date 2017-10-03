ТВ-новости: США с оружием не прощаются

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 3 октября:
- Американские следователи пытаются понять, почему Стивен Пэддок расстрелял публику на концерте в Лас-Вегасе, а Стрелковая ассоциация делает вид, что ничего не произошло.
- Как пробить "стеклянный потолок"? В рамках сезона Би-би-си "100 женщин" мы рассказываем о женщине, ставшей успешным руководителем.
- Как наладить гармоничную жизнь в полигамной семье? На помощь приходит мобильное приложение.