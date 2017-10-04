Лидер Каталонии: "Каждая ошибка Мадрида делает нас сильнее"

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон в интервью Би-би-си рассказал, что регион провозгласит независимость в одностроннем порядке в ближайшие дни, после того как завершится подведение итогов референдума.

По словам Пучдемона, если Мадрид возьмет управление Каталонией под свой контроль, арестует его или его единомышленников, это будет "ошибкой, которая изменит все".

Король Испании Филипп VI назвал безответственным и опасным поведение властей Каталонии.

На референдуме в прошедшее воскресенье за независимость региона от Мадрида выступили почти 90% жителей при явке 42%.