ТВ-новости: Барселона - затишье перед грозой?

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 4 октября:
- Барселона после протестов и голсоования о независимости. Можно ли считать, что жизнь в городе вернулась в привычное русло?
- Сможет ли Каталония стать независимым государством: ее лидер считает, что да, особенно, если Мадрид продолжит политику подавления сторонников независимости.
- Полиция Лас-Вегаса пытается разобраться в мотивах массового убийства в воскресенье на концерте. ФБР допрашивает подругу преступника. Уцелевшие зрители пытаются осмыслить произошедшее.
- История спутника. Созданный человеком предмет впервые попал на околоземную орбиту ровно 60 лет назад.