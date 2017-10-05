Золотой трап и три отеля: визит саудовского короля в цифрах

В Россию впервые приехал король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Визит начался с технических накладок.

Король всегда возит с собой не один, а сразу два позолоченных трапа-эскалатора. Однако в Москве механизм дал сбой, и 81-летнему монарху пришлось спускаться из самолета самостоятельно.

По сообщениям СМИ, король Салман прилетел в Москву в сопровождении свиты, состоящей почти из тысячи человек.

Для размещения такого количества гостей понадобилось три ближайших к Кремлю гостиницы - St. Regis, Four Seasons и "Националь".

А во время визита в Индонезию саудовский король привозил около 460 тонн багажа. Столько же весят трех взрослых синих кита - крупнейших животных на Земле.