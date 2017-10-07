Как одновременно растить ребенка и управлять заводом

Только один из тысячи руководителей производств в России - женщина. И Марина Потокер - одна из них. В рамках проекта "100 женщин" Би-би-си рассказывает историю Марины.

15 лет назад Марина пришла рядовым сотрудником на производство каменной ваты. Сегодня она управляет целым заводом.

Марина заняла должность управляющего директора в 2014 году, в самый разгар кризиса в российской экономике. По ее словам, тогда любопытство и страсть открывать новое победили страх.

А еще за это время Марина успела родить и вырастить сына. Сейчас он ходит в школу. "Ребенок расскажет вам, что ему не нравится. Завод - нет. Поэтому здесь все решается через сложные изменения", - рассказывает Потокер.

Марина говорит, что на производствах в России действительно чаще всего работают мужчины. Но, по ее словам, она не делит коллектив на женскую и мужскую команды.

"В первую очередь это профессионалы, с которыми интересно работать", - рассказывает Марина.