Похожа ли Каталония на Крым? Мнение россиян из Барселоны

Весь мир следит за попыткой Каталонии отделиться от Испании. Русская служба Би-би-си узнала у русскоязычных жителей Барселоны, видят ли они параллели с отделением Крыма и как независимость от Испании может изменить их жизнь.
Голосование по вопросу отделения Каталонии от Испании прошло 1 октября. При явке в 43% большинство приниявших участие в опросе (90%) высказались за независимость.
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Мадрид объявил результаты референдума нелегитимными. Европейский союз также назвал голосование незаконным. Тем не менее, 10 октября лидеры Каталонии планируют объявить о независимости региона.