ТВ-новости: экстремизм на самом виду
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ТВ-новости: экстремизм на глазах у всех

  • 5 октября 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 5 октября:

  • Испания в патовой ситуации: и Мадрид, и Барселона отказываются идти на уступки. Можно ли добиться независимости в одностороннем порядке?
  • Расследование показало, что экстремистская идеология в Британии распространяется через местные газеты, в том числе и на языке урду. Как решить эту проблему?
  • Как сделать выращивание персиков менее трудоемким делом? Китайские студенты полагают, что на помощь придет искусственный интеллект.
  • Вклад оперы в политические и социальные страсти. На новой выставке о самых спорных оперных постановках побывал наш культурный обозреватель.

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