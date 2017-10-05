ТВ-новости: экстремизм на глазах у всех

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 5 октября:
- Испания в патовой ситуации: и Мадрид, и Барселона отказываются идти на уступки. Можно ли добиться независимости в одностороннем порядке?
- Расследование показало, что экстремистская идеология в Британии распространяется через местные газеты, в том числе и на языке урду. Как решить эту проблему?
- Как сделать выращивание персиков менее трудоемким делом? Китайские студенты полагают, что на помощь придет искусственный интеллект.
- Вклад оперы в политические и социальные страсти. На новой выставке о самых спорных оперных постановках побывал наш культурный обозреватель.