Предводитель Российского дворянского собрания Олег Щербачёв рассказал Би-би-си о работе организации и о том, что значит быть дворянином в современной России.
Олег Щербачёв: "Понятие "дворянин" проникает в твою суть и душу"
- 9 октября 2017
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