Олег Щербачёв: "Понятие дворянин проникает в твою суть и душу"
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Олег Щербачёв: "Понятие "дворянин" проникает в твою суть и душу"

  • 9 октября 2017

Предводитель Российского дворянского собрания Олег Щербачёв рассказал Би-би-си о работе организации и о том, что значит быть дворянином в современной России.

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