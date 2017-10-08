Андрей Синявский – вечный подсудимый

Правообладатель иллюстрации из архива Международного Мемориала Image caption Синявский стал известен на Западе в 1966 году, когда он с другом, писателем Юлием Даниэлем оказался на скамье подсудимых

Писателю и диссиденту Андрею Синявскому, который умер 20 лет назад, 8 октября исполнилось бы 92 года.

Синявский стал известен на Западе в 1966 году, когда он с другом, писателем Юлием Даниэлем оказался на скамье подсудимых.

Когда выяснилось, что они были авторами рассказов, изданных за границей под псевдонимами Абрама Терца и Николая Аржака, их арестовали и обвинили в антисоветской деятельности.

Процесс над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем завершился в феврале 1966 года.

Многие писатели и деятели русской интеллигенции подписали письмо в поддержку Синявского и Даниэля.

Молодые активисты устроили "митинг гласности" на Пушкинской площади с требованием, чтобы суд над писателями шел открыто в соответствии с конституцией СССР. Тем не менее приговор был обвинительным: писатели были приговорены к семи и пяти годам заключения соответственно.

Суд над ними считается символом конца хрущевской оттепели и начала диссидентского движения брежневского периода.

Если Абрам Терц был еврейским гангстером, то Андрей Синявский - ведущим литературным критиком журнала "Новый Мир", преподавателем литературы в Московском университете. А потом, после лагеря, в эмиграции - профессором русской литературы в парижской Сорбонне.

Большая часть художественных произведений и публицистики Синявского была издана под псевдонимом Абрам Терц.

Правообладатель иллюстрации ТАСС/Интерпресс Image caption Андрей Синявский был ведущим литературным критиком журнала "Новый Мир", преподавателем литературы в Московском университете

В 1990-х для Русской службы Би-би-си Андрей Синявский прочитал свое произведение "Иван-дурак: очерки русской народной веры" о роли дурака в русском фольклоре, а также эссе "Интеллигенция и власть".

После смерти писателя, умершего 25 февраля 1997 года, Александр Кловер подготовил и провел программу "Памяти Андрея Синявского".

В этой передаче Наталья Рубинштейн, публицист Олег Давыдов, литературовед Эфим Эткинд, друг и диссидент Павел Литвинов и писатель Зиновий Зиник рассказывают о Синявском как о вечно оппозиционной фигуре. Сначала он противостоял власти, а потом - русской интеллигенции.

Участники программы также говорили о месте его произведений в русской литературе XX века, о его роли в советском диссидентском движении и русской эмиграции на Западе. В передаче звучат записи выступлений и чтения самого Синявского.