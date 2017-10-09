ТВ-новости: Франция не признает независимость Каталонии

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 9 октября:
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Киев вскоре после встречи в Анкаре с президентом России Владимиром Путиным. Возможен ли новый канал посредничества между Киевом и Москвой в вопросе Крыма и Донбасса?
- Франция заявила, что не признает независимость Каталонии. После массовых выступлений в поддержку единства Испании диалог Мадрида и Барселоны всё же остаётся иллюзорным.
- Как выглядит жизнь на границе между Северной и Южной Кореей через почти 65 лет после войны на Корейском полуострове - репортаж с самой охраняемой границы на планете.
- Сегодня исполнилось 50 лет со дня смерти одного из самых известных и ярких революционеров всех времён - Эрнесто Че Гевары. Что помнит о своём легендарном отце сын пламенного команданте Че?