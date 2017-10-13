Кто переводит лучше - "Яндекс" или Google?

"Яндекс" внедрил нейросети в свой онлайн-переводчик. Google Translate работает так с 2016 года. Кто же теперь лучше понимает язык человека?

Нейросеть - это математическая модель, построенная на принципах работы нейронов в мозге. Главная ее особенность - способность учиться и самостоятельно решать задачи.

"Нейронный машинный перевод более гладкий. Он заточен на грамматику и рассматривает контекст, - рассказывает глава "Яндекс.Переводчика" Дэвид Талбот. - Но есть и другой подход, статистический. Его еще называют фразовым".

При фразовом подходе онлайн-переводчик разбивает предложения на куски. Фразовый подход хорошо "запоминает" перевод сложных фраз и слов, но плохо связывает их между собой.

Для нейросетей тоже есть трудности - вырванные из контекста короткие фразы, которые нельзя перевести буквально. Например, идиомы или названия фильмов.

По словам Талбота, пока наилучший результат дает совмещение этих двух методов - гибридный подход. В этом случае отдельный модуль выбирает, какой метод - статистический или нейронный - лучше использовать в каждом конкретном случае.

"Мы можем натренировать другую нейросеть предсказывать, как человек оценит данную фразу. Можно сгенерировать несколько вариантов перевода, а затем при помощи такой дополнительной нейросети выбрать наиболее адекватный", - говорит заведующий лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ Михаил Бурцев.

Сейчас нейросетям предстоит еще многому научиться у человека. Но разработчики считают, что прогресс не заставит себя долго ждать.