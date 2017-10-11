Нобелевский лауреат узнал о своей победе от Би-би-си

Британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро узнал о том, что стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, когда ему позвонили из Би-би-си, чтобы поздравить с победой и взять комментарий. Сначала Кадзуо Исигуро не поверил продюсерам новостной службы корпорации.

Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. В прошлом году лауреатом премии стал американский поэт и музыкант Боб Дилан. В 2015-м премию получила белорусская писательница Светлана Алексиевич. Она стала 14-й женщиной-лауреатом за всю историю премии.