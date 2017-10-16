Президент Эстонии - о Путине и примирении России с Западом

Этим летом Эстония приняла на своей территории боевую группу НАТО и разместила ее всего лишь в 150 км от российской границы. Эта боевая группа находится под командованием Великобритании.

Ее основу составляет британский пехотный батальон, оснащенный бронемашинами "Уорриор", в который включена одна французская пехотная рота, усиленная несколькими танками "Челленджер" и "Леклерк". Такое решение было принято после событий в Крыму и на востоке Украины.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью Би-би-си рассказала, что позиция Запада не изменится, пока Россия не сделает первой шаг навстречу.