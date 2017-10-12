Какая в Британии самая популярная телепрограмма? Top Gear, X Factor, сериал "Шерлок"? А вот и нет.

Самой популярной в прошлом году стала программа о домашней выпечке The Great British Bake Off - соревнование между лучшими пекарями-любителями в Британии. Финал шоу в 2016 году посмортрели почти 16 миллионов зрителей в Британии.

В этом сезоне в конкурсе пекарей приняла участие россиянка Юлия Черногорова.

Наш видеоблогер и автор #Londonблог Бен Тавенер заехал к ней в гости, и, конечно, без сладкого не обошлось.

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