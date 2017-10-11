ТВ-новости: Мадрид требует объяснений от Барселоны

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 11 октября:
- Каталония на распутье. Независимость не провозглашена, но декларация подписана. Мадрид требует объяснений.
- Растет список имен в скандале с кинопродюсером Вайнштейном. Сегодня против него выступили Анджелина Джоли, Гвинет Пелтроу, а также Хиллари Клинтон и Барак Обама.
- Нашлась последняя картина кисти Леонардо да Винчи. Аукционисты затрудняются сказать, сколько нулей будет в итоге в ее цене.
- Чай с печеньками как признак мастерства. Россиянка участвует в самом популярном в Британии кулинарном конкурсе.